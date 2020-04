Vieri: “Prima o poi la Juventus perderà lo scudetto…”

TORINO – L’ex attaccante, Christian Vieri, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera sul momento della Juventus in Serie A: “Prima o poi uno scudetto lo perderà, è un fatto di motivazioni. Però adesso non è molto convincente, ma è in testa al campionato. E con CR7 gioca sempre per vincere. Nazionale? Non la vedevo giocare così bene da tempo. Mi piace perché sa esaltare le qualità dei giocatori, non ha paura di lanciare i giovani e di puntare sui vecchietti”.

