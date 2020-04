Vierchowod: “Grato alla Juve, la Champions del ’96 l’emozione più bella”

TORINO- Pietro Vierchowod, storico difensore della Serie A a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ha trascorso una sola stagione con la Juventus, ma tanto è bastato per fargli conservare un ottimo ricordo. La conferma arriva dalle sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “Ho avuto grandi soddisfazioni in carriera e la vittoria della Champions a Roma a 37 anni è stata quella più bella. Sono rimasto molto legato alla Samp, con tutto il gruppo, ma anche alla Juve sono grato e affezionato, perchè mi ha dato un’opportunità. Allenatore? Forse ho sempre trovato dei presidenti non all’altezza. Coronavirus? C’è questo problema e purtroppo siamo reclusi in casa da un mese. Speriamo passi in fretta, anche per finire il campionato e chiudere la stagione. Rimpianti? Mi è dispiaciuto non disputare i mondiali nell’82 a causa di un infortunio”.

