TORINO – Negli ultimi mesi si è parlato molto di un possibile ritorno in Italia di Arturo Vidal, con Inter e Juventus apparentemente interessate al cileno. Ma, stando a quanto riferito da Sportmediaset, il futuro del guerriero potrebbe portarlo in Argentina, precisamente al Boca Juniors. Lo stesso ex bianconero ha reagito con un like ad una foto artefatta che lo ritrae con la maglia del club di Buenos Aires.