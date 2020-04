Vialli: “Uno scudetto a tavolino non lo vorrei mai. Sarà bello quando tornerà il calcio”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano La Repubblica, l’ex attaccante bianconero Gianluca Vialli ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sto bene. A dicembre ho concluso 17 mesi di chemioterapia. E’ stata difficile, anche per uno tosto come me, dal punto di vista fisico e mentale. La paura di morire si combatte pensando ai desideri, concentrandosi su quanto ci piace davvero vivere e su quanto vogliamo che ogni cosa ritorni. Sarà stupendo quando torneranno il calcio e lo sport, ma dovremo dare più spazio alla solidarietà. Juve? Non lo vorrei uno scudetto a tavolino, non dopo quello che sta accadendo. Bene se si potrà chiudere la stagione in qualche modo, altrimenti meglio non assegnarlo. In Italia bisognerebbe lasciare da parte gli interessi personali e gli egoismi, anche se qualcuno di certo ci rimetterà”.

