TORINO- Come riportato da Sky Sport, arrivano buone notizie per la Juventus dall’infermeria. Andrea Pirlo, per la gara di domenica con lo Spezia, potrà infatti contare sulla presenza di capitan Giorgio Chiellini, che ha recuperato dal problema accusato contro la Dinamo Kiev. Probabile che il numero 3 prenda il posto in campo di Leonardo Bonucci, che ha affrettato i tempi per esserci contro il Barcellona dopo il problema accusato contro il Verona.