Verso Spal-Juventus, il probabile undici bianconero: torna De Ligt, Dybala falso nueve

TORINO- Dopo il successo con il Brescia, che ha riportato la squadra al primo posto in classifica, la Juventus è pronta ad affrontare la trasferta di Ferrara con la Spal, antipasto del tour de force che la attende nelle prossime settimane. Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione, che dovrebbe però essere sciolto a breve. Come riportato da Sky Sport, in porta possibile presenza per Buffon, anche se Szczesny non è sicuro della panchina al 100%. Difesa composta da Danilo, Rugani (favorito sul rientrante Chiellini), De Ligt e il solito Alex Sandro. A centrocampo sicuri del posto Bentancur e Rabiot, con Matuidi che si candida per l’ultmo posto. In avanti, con il ritorno di Ronaldo, saranno Dybala (da falso nueve) e Cuadrado a completare il reparto.

