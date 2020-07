Verso Sassuolo-Juventus, le probabili scelte di Sarri

TORINO- Come riportato da Sportmediaset, Maurizio Sarri sta studiando la formazione da proporre mercoledì sera contro il Sassuolo. Tra i pali dovrebbe essere confermato Szczesny, mentre in difesa, vista la squalifica di Cuadrado, a destra tornerà Danilo, con Alex Sandro sull’altra fascia. Al centro vanno verificate le condizioni di Bonucci e De Ligt, con Rugani pronto a subentrare in caso di turno di riposo di uno dei due. A centrocampo conferma per Rabiot e Matuidi, mentre Bentancur potrebbe essere non rischiato, vista la diffida che pende sulla sua testa. In avanti, insieme a Dybala e Ronaldo, dovrebbe esserci ancora spazio per Bernardeschi.

