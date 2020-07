Verso Sassuolo-Juventus, la possibile formazione: Bonucci vuole esserci

TORINO- Ancora qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri in vista del match di stasera con il Sassuolo. Tra i pali confermato Szczesny, ma i punti interrogativi riguardano la difesa. A destra obbligata la scelta di Danilo vista la squalifica di Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra, mentre al centro ci sarà sicuramente De Ligt. Per l’altra maglia è invece ballottaggio tra Bonucci e Rugani, con il numero 19 che vuole stringere i denti. A centrocampo confermati Rabiot e Bentancur, con Pjanic che dovrebbe riprendersi il posto a discapito di Matuidi. In avanti il tridente Bernardeschi-Dybala-Ronaldo.

