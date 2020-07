Verso Sassuolo-Juventus, i precedenti della sfida

TORINO- I precedenti di Sassuolo-Juventus, sfida in programma questa sera, sorridono ai bianconeri. Il club emiliano, infatti, è riuscito a prevalere solo una volta contro la Vecchia Signora, quando nel 2015 un gol di Sansone affossò la squadra allora allenata da Allegri. Per il resto 10 affermazioni per Ronaldo e compagni e 2 pareggi (tra cui quello dell’andata per 2-2). 32 sono i gol segnati dai campioni d’Italia in questa sfida, peggior statistica per i neroverdi in Serie A.

