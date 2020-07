Verso Sassuolo-Juventus, due calciatori nel mirino dei bianconeri

TORINO- Archiviato il pareggio con l’Atalanta, la Juventus tornerà in campo dopodomani in casa del Sassuolo, in cerca di una vittoria per continuare sulla strada verso il nono scudetto consecutivo. Come riportato da Tuttosport, però, la partita sarà anche l’occasione per Paratici di osservare da vicino due possibili bianconeri del futuro: Jeremie Boga e Manuel Locatelli. I due piacciono molto al tecnico Maurizio Sarri e presto potrebbe essere intavolata una trattativa. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una pesantissima novità di mercato in casa Juve. Suona l’allarme, Paolo Paganini spaventa i tifosi bianconeri: “Potrebbe succedere che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA

