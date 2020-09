Verso Roma-Juventus, per Frabotta nuova chance dall’inizio

TORINO- Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo ha ancora qualche piccolo dubbio di formazione. Le perplessità riguardano la fascia sinistra, che sarà ancora orfana di Alex Sandro, che tornerà dopo la pausa per le Nazionali. Anche contro la Roma, come accaduto già alla prima giornata, dovrebbe toccare al giovane Gianluca Frabotta, che ha favorevolmente impressionato contro la Samp, favorito su De Sciglio.