Verso Roma-Juventus, le probabili scelte di Pirlo

TORINO- Tra poche ore la Juventus scenderà in campo all’Olimpico per affrontare la Roma nella seconda giornata di campionato. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo dovrebbe riproporre la stessa formazione vista in campo contro la Sampdoria. Szczesny tra i pali, linea difensiva a tre formata da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo, da destra verso sinistra, dovrebbero esserci Cuadrado, McKennie, Rabiot e Frabotta, con Ramsey ad agire da trequartista dietro la coppia Ronaldo-Kulusevski.