TORINO- Antiviglia di Roma-Juventus, secondo match di campionato per entrambe le squadre. Dopo il convincente successo sulla Samp, i bianconeri vanno a caccia di altri tre punti contro un avversario che, però, avrà il coltello tra i denti dopo il ko a tavolino con il Verona. Come riferito dal sito ufficiale juventino, domani Andrea Pirlo analizzerà il match in conferenza stampa. Appuntamento alle 13 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.