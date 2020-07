Verso Milan-Juventus, il probabile undici bianconero: torna Szczesny, Rugani rileva De Ligt

TORINO- Diversi dubbi di formazione in casa Juventus, in vista del match di domani sera contro il Milan. Come riportato da Sky Sport in porta dovrebbe tornare Szczesny dopo il turno di riposo, a guidare la difesa a quattro formata da Cuadrado, Rugani (al posto dello squalificato De Ligt), Bonucci e Danilo. A centrocampo confermato il trio Pjanic- Bentancur-Rabiot, mentre in avanti, insieme a Ronaldo e Higuain, ci sarà uno tra Bernardeschi e Douglas Costa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<