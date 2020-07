Verso Milan-Juventus, Alex Sandro e Chiellini verso la convocazione

TORINO- Negli ultimi giorni, Giorgio Chiellini e Alex Sandro sono tornati a lavorare in gruppo dopo aver recuperato dai rispettivi problemi muscolari. I due, anche se ovviamente non al meglio della condizione, vanno verso la convocazione per il match di domani sera contro il Milan. A riportarlo è Sky Sport e chissà che Maurizio Sarri, in vista dei prossimi impegni, non decida di concedere qualche minuto ai due nella ripresa.

