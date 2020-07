Verso Milan-Juve, le probabili scelte di Maurizio Sarri

TORINO- Pochi dubbi di formazione per mister Sarri, in ottica della gara di stasera contro il Milan. Come riferito da Sky Sport, in difesa, davanti a Szczesny, ci saranno Cuadrado, Bonucci, Rugani (in sostituzione di De Ligt squalificato) e Danilo. Ormai solito centrocampo formato da Bentancur, Pjanic e Rabiot, dietro al trio formato da Bernardeschi, Higuain (che rileverà l’altro squalificato Dybala) e Cristiano Ronaldo.

