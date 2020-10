TORINO- Dopo i due pareggi consecutivi con Crotone e Verona, la Juventus affronterà lo Spezia nella prossima giornata di campionato, con l’obiettivo di tornare a vincere. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo, in attacco, farà affidamento ancora una volta su Alvaro Morata, che potrebbe far coppia con Dejan Kulusevski. Lo spostamento dello svedese comporterebbe quindi il ritorno in panchina di Dybala, deludente con il Barcellona.