TORINO- Nella serata di ieri è arrivato il comunicato della Juventus che annunciava la negatività al Covid di Cristiano Ronaldo. Come riportato da Sky Sport, però, a Cr7 servirà un secondo tampone negativo per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo e, cosa più importante, potersi aggregare ai convocati già per la gara di domenica contro lo Spezia. Tampone al quale verrà sottoposto anche il resto della squadra.