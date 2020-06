Verso la finale: un solo dubbio di formazione per Sarri

TORINO- Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha ormai pochi dubbi sulla formazione che scenderà in campo domani contro il Napoli. In porta conferma per Buffon, che davanti a lui dirigerà una difesa a quattro formata da Cuadrado (in vantaggio su Danilo), Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo sicuri del posto Bentancur e Matuidi, mentre si va verso la conferma anche per Pjanic, nonostante le voci degli ultimi giorni. In avanti, vista anche la non perfetta forma fisica di Higuain, ancora spazio al tridente Ronaldo, Dybala, Douglas Costa.

