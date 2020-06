Verso la finale: Sarri ha in mente un Ronaldo centravanti

TORINO- A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, che si gocherà mercoledì 17, Maurizio Sarri sta studiando le possibili mosse da proporre in campo. Il tecnico toscano, secondo quanto riportato da Repubblica, starebbe pensando di proporre Cristiano Ronaldo in un’insolita posizione di centravanti, con Dybala e Douglas Costa ai suoi lati. Cr7 è infatti ritenuto l’uomo giusto per riempire l’area in occasione dei cross e per finalizzare al eglio le azioni che la squadra costruisce. Il fenomeno portoghese, si sa, non ha mai gradito questo ruolo, preferendo sempre partire dalla linea laterale per poi accentrarsi, ma è pronto a sacrificarsi per la Juve.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<