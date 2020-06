Verso la finale: Higuain e Chiellini sempre in dubbio

TORINO- Antivigilia di Juve-Napoli, partita che metterà in palio la Coppa Italia 2019/20. I bianconeri hanno lavorato anche in mattinata alla Continassa e Maurizio Sarri sta facendo il punto sulla situazione fisica dei suoi uomini. Come riportato da Sky Sport, Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini, assenti contro il Milan per problemi muscolari, hanno lavorato sempre a parte e difficilmente potranno essere in campo all’Olimpico.

