Verso la finale: Higuain ancora a rischio forfait

TORINO- A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Napoli, mister Maurizio Sarri sta facendo il punto sulla forma dei propri calciatori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono ancora grandi dubbi sulla presenza di Gonzalo Higuain, out contro il Milan per un problema muscolare accusato nell’ultima settimana. Il Pipita, anche contro la sua ex squadra, dovrebbe essere indisponbile. L’attaccante si sta allenando ancora a parte e i test medici delle prossime ore scioglieranno ogni dubbio.

