Verso la finale: Chiellini non sarà a disposizione di mister Sarri

TORINO- Vigilia di Juventus-Napoli, partita che domani serà assegnerà la Coppa Italia 2019/20. Alcuni problemi di formazione per Maurizio Sarri che, come riportato da Sky Sport, sarà costretto a riunciare alla presenza di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero ha infatti lasciato prima del tempo il Training Center della Continassa, dove anche oggi ha lavorato a parte. Non sarebbe però da escludere una sua convocazione, ma solamente per dare supporto al resto della rosa.

