Verso la finale: Bentancur più di Pjanic, il bosniaco verso la panchina

TORINO- Contro il Milan, in casa Juventus c’è stata da segnalare l’ottima prova offerta da Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano, nonostante l’inevitabile calo nella ripresa, è stato autentico dominatore del centrocampo, meritandosi la conferma anche per la finale di mercoledì con il Napoli. Una sfida in cui, secondo la Gazzetta dello Sport, il numero 30 dovrebbe ricoprire la posizione di regista a discapito di Pjanic, che anche contro i rossoneri ha deluso le aspettative. Il numero 5, vista la volontà di Sarri di non schierarlo nel ruolo di mezzala, sembra così sempre più vicino ad accomodarsi in panchina.

