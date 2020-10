TORINO- Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo ha ancora qualche dubbio di formazione per la gara di domenica sera contro il Verona. Non ci sarà sicuramente Federico Chiesa, che dovrà scontare un turno di squalifica in seguito all’espulsione subita a Crotone e, attualmente, il favorito per rimpiazzarlo sarebbe Gianluca Frabotta, sempre più nei meccanismi della squadra. Alternativa Bernardeschi, ma l’ex under23 resta in pole.