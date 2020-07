Verso Juventus-Torino, le probabili scelte di Sarri

TORINO- Per la gara contro il Torino in programma domani, secondo Sky Sport, Maurizio Sarri ha in mente un solo cambio di formazione rispetto al Genoa. In porta, infatti, dovrebbe esserci Buffon al posto di Szczesny. Difesa a quattro formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo, mentre il centrocampo a tre dovrebbe vedere ancora Bentancur, Pjanic e Rabiot come interpreti. In avanti, insieme a Ronaldo e Dybala, confermato ancora Bernardeschi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<