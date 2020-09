Verso Juventus-Sampdoria, i precedenti della sfida

TORINO- Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fatto il punto sui precedenti nelle sfide con la Sampdoria, avversario di stasera all’Allianz Stadium. Il club bianconero, in 124 precedenti totali in Serie A, ha avuto la meglio in 61 occasioni, a dispetto delle 27 blucerchiate. 37, invece, sono i pareggi. Inoltre le due squadre si sono affrontate alla prima giornata di campionato in due occasioni: la prima nel 1982 (1-0 per i genovesi) e la seconda nel 2013 (successo juventino a “Marassi” con gol di Tevez).