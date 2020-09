Verso Juventus-Napoli, Bentancur o McKennie al fianco di Arthur

TORINO- Entrato nella ripresa per colmare l’assenza dell’espulso Rabiot, Arthur ha dimostrato di essere già pronto a tenere in mano le redini del centrocampo della Juventus. Per questo, come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo sarebbe propenso a lanciare dal primo minuto il brasiliano nel match contro il Napoli. Al suo fianco uno tra Bentancur e McKennie, con lo statunitense al momento favorito.