Verso Juventus-Lione, il possibile undici di Sarri

TORINO- Come riportato da Sportmediaset, Maurizio Sarri ha diversi dubbi di formazione riguardo la sfida con il Lione di venerdì sera. Tra i pali sicura la presenza di Szczesny, che dovrebbe guidare la difesa formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo sicuri del posto sono Bentancur e Rabiot, mentre Pjanic è favorito su Matuidi per l’ultima maglia. I grandi dubbi sono invece in attacco, dove l’unico certo di partire dal primo minuto è Cristiano Ronaldo. Ci sono poi i ballottaggi tra Higuain e Dybala (con quest’ultimo alle prese con un infortunio) e Cuadrado e Bernardeschi (colombiano favorito).

