Verso Juventus-Lecce, Matuidi pronto a tornare terzino

TORINO- Visti gli infortuni di Alex Sandro e De Sciglio, oltre alla squalifica di Danilo, Maurizio Sarri doveva adattarsi per la gara di stasera contro il Lecce. Alla fine, come riportano tutte le probabili formazioni, sulla fascia sinistra dovrebbe essere Matuidi a giocare. Il centrocampista francese dovrà sacrificarsi in una posizione diversa dalla solita per una sera, anche se, già contro la Spal a settembre, l’ex Psg aveva dimostrato di poter ben interpretare i compiti del laterale mancino.

