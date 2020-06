TORINO- In una partita difficile come quella contro la Juventus, secondo Sportmediaset, il Lecce dovrebbe adottare un difensivo 5-3-2. In porta Gabriel, davanti al quale dovrebbero agire Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini e Calderoni. A centrocampo tornerà Barak, affiancato da Tachtsidis e mancosu. In avanti, al fianco dell’intoccabile Falco, dovrebbe essere Babacar a prendere il posto di Lapadula.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<