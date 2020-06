Verso Juventus-Lecce, ancora qualche dubbio di formazione per Sarri

TORINO- Poche ore a Juventus-Lecce, secondo impegno di campionato per i bianconeri dopo la fine del lockdown. Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione. In porta Szczesny pare favorito su Buffon. In difesa scelte obbligate sugli esterni, con Cuadrado a destra e Matuidi nell’insolito ruolo di esterno sinistro. Al centro, al fianco dell’intoccabile Bonucci, possibile chance per Rugani. Centrocampo in cui sono confermati Bentancur e il partente Pjanic, mentre Rabiot appare favorito su Ramsey per completare il reparto. In avanti, sicuri del posto Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre Bernardeschi e Douglas Costa si giocano l’ultima maglia (il 33 favorito dopo l’ottima partita di Bologna).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<