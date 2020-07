Verso Juventus-Lazio, le probabili scelte di Sarri

TORINO- Vigilia di Juventus-Lazio, match che per i bianconeri assume più importanza dopo il mezzo passo falso di Reggio Emilia con il Sassuolo. Pochi i dubbi per Maurizio Sarri, che dovrebbe puntare, davanti a Szczesny, sulla difesa a quattro formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic e Rabiot sicuri del posto, con Bentancur che dovrebbe stringere i denti ed essere in campo. In avanti, insieme a Dybala e Ronaldo, è ballottaggio tra Douglas Costa e Higuain.

