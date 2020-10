Verso Juventus-Barcellona, le possibili scelte di Pirlo

TORINO- Come riportato da Sportmediaset, Andrea Pirlo starebbe pensando ad un cambio di modulo in vista della partita di domani sera contro il Barcellona. Tra i pali Szczesny, che potrebbe guidare una linea difensiva a quattro formata da Cuadrado, Danilo (se Bonucci dovesse dare forfait), Demiral e Frabotta. A centrocampo Bentancur favorito su Arthur per formare la mediana con Rabiot, mentre sugli esterni potrebbero esserci Chiesa e Kulusevski. In avanti, a meno di clamorosi colpi di scena (il recupero di Ronaldo), dovrebbero agire Dybala e Morata.