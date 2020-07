Verso Juventus-Atalanta, ancora panchina per Chiellini

TORINO- Ormai archiviata la cocente delusione della rimonta subita per mano del Milan, la Juventus è pronta a tornare in campo contro l’Atalanta. La gara, prevista per domani sera alle ore 21.45, vedrà nuovamente sedere in panchina capitan Giorgio Chiellini. Come riportato da Tuttosport, le condizioni fisiche del numero 3 non sono ancora ottimali e, per non rischiare di incorrere in nuovi infortuni, si vuole procedere con la massima cautela.

