Verso Juve-Napoli, il probabile undici di Sarri: due cambi rispetto al Milan

TORINO- Tuttosport ha provato quest’oggi ad entrare nella testa di mister Maurizio Sarri in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro il Napoli. Sarebbero pochi i dubbi di formazione per il tecnico toscano, orientato a riproporre lo stesso schieramento visto in campo contro il Milan ad eccezione di due giocatori. Sulla destra, infatti, Cuadrado dovrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Danilo, mentre in mezzo al campo Khedira dovrebbe sostituire uno spento Pjanic.

