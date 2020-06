Verso Juve-Milan, Pioli disegna l’undici rossonero

TORINO- Mancano ormai pochi giorni a Juve-Milan, prima gara dopo il lockdown che ha fermato il calcio. Stefano Pioli, come riportato da Sky Sport, sta disegnando l’undici rossonero che venerdì scenderà in campo allo Stadium, privo di Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo. In porta confermato Donnarumma, che guiderà la linea a quattro composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Conti. A centrocampo intoccabili Kessiè e Bennacer, che dovrebbero supportare Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura. In avanti, unica punta, il croato Rebic.

