Verso Juve-Milan, la possibile formazione di Sarri

TORINO- Test in famiglia per la Juventus, che nella serata di ieri si è divisa in due squadre per il primo assaggio di partita all’Allianz Stadium. Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha già provato la possibile formazione che, venerdì prossimo, sfiderà il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In porta Buffon, con davanti una difesa a quattro formata da Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo, ai lati di Bentancur (preferito a Pjanic), agirebbero Khedira e Matuidi. In avanti, visti anche i problemi fisici di Higuain, Dybala potrebbe essere schierato da falso nove, con Ronaldo e Douglas Costa a completare il tridente.

