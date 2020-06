Verso Juve-Milan, in dubbio la presenza di Higuain

TORINO- La Juventus, questa sera, scenderà in campo allo Stadium per un’amichevole contro la formazione under23, nel primo vero test dopo il lockdown. Al match non prenderà parte Gonzalo Higuain, che nell’allenamento di ieri ha accusato un fastidio muscolare. Come riferito da Sky Sport, il centravanti argentino sarebbe in dubbio anche per la partita di venerdì prossimo contro il Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<