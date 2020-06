Verso Juve-Milan, il possibile undici rossonero

TORINO- Mancano ormai pochi giorni a Juve-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia e prima gara dopo lo stop dovuto al Coronavirus. Il club rossonero dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti per squalifica ma, come riportato da Sky Sport, Stefano Pioli è pronto a correre ai ripari. Il tecnico, nel test in famiglia di ieri, ha provato la formazione che dovrebbe scendere in campo allo Stadium venerdì: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà, Rebic.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<