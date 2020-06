Verso Juve-Milan, Higuain e Chiellini difficilmente saranno della partita

TORINO- Nuovo allenamento per la Juventus, che ha lavorato in mattinata per preparare la sfida di venerdì di Coppa Italia contro il Milan. Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri rischia di dover fare a meno di due pedine importanti: Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain. Il capitano bianconero sta lavorando a parte rispetto al resto del gruppo, mentre il Pipita sta ancora cercando di smaltire il problema muscolare accusato negli scorsi giorni. I due, con il campionato alle porte, difficilmente saranno rischiati.

