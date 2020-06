Verso Juve-Lecce, chi giocherà sulla fascia sinistra?

TORINO- In vista della gara con il Lecce di venerdì sera, Maurizio Sarri avrà il problema terzino sinistro da risolvere. Gli infortuni di De Sciglio e Alex Sandro, uniti alla squalifica di Danilo, rendono infatti al momento scoperta quella posizione. La soluzione più plausibile è quella di uno spostamento di Matuidi nel ruolo, già ricoperto dal francese in occasione della sfida con la Spal. La prima alternativa, invece, potrebbe essere un ritorno alle origini per capitani Chiellini, anche se le condizioni fisiche non ottimali del numero 3 lasciano perplessi. C’è poi l’alternativa Beruatto, giovane laterale in forza nell’under23, aggregato alla prima squadra durante la tournée della scorsa estate.

