Verso il verona, possibile coppia Dybala-Morata in avanti

TORINO- Il Corriere della Sera fa il punto sulle possibili scelte di Andrea Pirlo per il reparto avanzato in vista della partita di domenica sera contro il Verona. Vista l’assenza di Federico Chiesa (squalificato), il tecnico bianconero potrebbe decidere di puntare sulla coppia Dybala-Morata, con Ramsey nelle vesti di trequartista alle loro spalle. Una mossa che consentirebbe al numero 10 argentino di mettere minuti nelle gambe in vista del big match di Champions con il Barcellona.