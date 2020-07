Verso il Lione: le possibili scelte di formazione di Sarri

TORINO- Anche se c’è ancora la gara con la Roma da giocare, la Juventus ha già la testa al Lione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport ha provato ad azzardare una formazione per gli uomini di Sarri, che scenderebbero in campo con szczesny tra i pali, Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro in difesa. A centrocampo Rabiot e Bentancur sicuri del posto, con Matuidi favorito per completare il trio. In avanti Cr7, Bernardeschi e uno tra Dybala e Higuain.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<