Verso il Lione, Higuain favorito su Dybala

TORINO- Vigilia di Juventus-Lione, match dell’anno per la squadra di Maurizio Sarri che deve ribaltare il ko dello scorso febbraio in terra francese. Il tecnico toscano è ancora con il dubbio Dybala, con l’argentino che non ha recuperato in pieno dai problemi muscolari che lo hanno colpito nelle scorse settimane. Il numero 10 dovrebbe partire dalla panchina, con Higuain favorito per una maglia nel tridente titolare con Ronaldo e Cuadrado. A riportarlo è Tuttosport.

