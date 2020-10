TORINO- Come comunicato in queste ore, probabilmente Leonardo Bonucci sarà indisponibile per la gara di mercoledì sera tra Juventus e Barcellona. Un’assenza, quella del numero 19, che si aggiunge a quelle di Chiellini e De Ligt, lasciando Pirlo con i soli Danilo e Demiral a disposizione. Non va però meglio ai blaugrana che, come riportato dal Mundo Deportivo, dovranno fare a meno di Piquè ed Umtiti, con i soli Lenglet e Araujo disponibili.