TORINO- La Juventus si prepara ad affrontare il Barcellona domani sera all’Allianz Stadium, nella gara valevole per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Come riportato da Sky Sport, Leonardo Bonucci non ha alcuna intenzione di mancare ad un appuntamento così importante. Il numero 19, uscito infortunato dalla gara con il Verona, sosterrà domattina un provino, nella speranza di essere inserito tra i convocati.