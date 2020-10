Verso Dinamo Kiev-Juventus, la probabile formazione bianconera

TORINO- Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo ha in mente l’undici da far scendere domani in campo contro la Dinamo Kiev. Tra i pali, dopo il turno di riposo, tornerà Szczesny a comandare la difesa formata da Danilo, Bonucci e Chiellini. Capitolo centrocampo: Chiesa e Cuadrado dovrebbero agire sugli esterni, con Rabiot favorito su Arthur per far coppia con Bentancur in mediana. In avanti probabile nuova panchina per Dybala, con Ramsey ad agire dietro la coppia Kulusevski-Morata.