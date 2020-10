TORINO- Vigilia di Champions League per la Juventus, che farà il suo esordio domani contro la Dinamo Kiev. Come riportato da Sky Sport, così come accaduto a Roma e a Crotone, Paulo Dybala potrebbe finire nuovamente in panchina. Il numero 10 argentino non sarebbe ancora al massimo della condizione e Andrea Pirlo starebbe pensando di mandare in campo il tridente formato da Ramsey, Kulusevski e Morata.