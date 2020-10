Verso Crotone, Pirlo potrebbe rilanciare Frabotta

TORINO- La Juventus tornerà a lavorare alla Continassa solo domani, ma Andrea Pirlo sta già pensando alla formazione da mandare in campo contro il Crotone, nella sfida prevista per sabato sera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il grande punto interrogativo è rappresentato dalla fascia sinistra. Al momento Alex Sandro non è ancora al 100% della condizione, con l’alternativa Bernardeschi appena rientrato in gruppo. Possibile, quindi, una nuova chance dal primo minuto per Gianluca Frabotta.